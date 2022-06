Serie A, il calendario delle amichevoli estive: torna lo spettacolo del calcio (Di domenica 19 giugno 2022) E’ pronta ad iniziare la stagione calcistica, in particolar modo promette grande spettacolo il campionato di Serie A. Si preannuncia una lotta bellissima per il titolo con Milan e Inter favorite per il primo posto, ma occhio anche al Napoli e al ritorno della Juventus. Si candidano ad un ruolo da protagoniste anche Roma, Lazio e Atalanta, poi sarà bagarre per evitare la retrocessione. I club sono in contatto per costruire squadre competitive e lottare anche in Europa. Le squadre iniziano a radunarsi, nel frattempo sono state programmate alcune amichevoli, inizia lo spettacolo del calcio estivo. Ecco il calendario delle partite. 7 luglio Jenbach (Aut): SALERNITANA-Jenback 10 luglio Santa Cristina (Bz): SPEZIA-rappr. locale Vipiteno (Bz), ore 18: SASSUOLO-Real ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 19 giugno 2022) E’ pronta ad iniziare la stagione calcistica, in particolar modo promette grandeil campionato diA. Si preannuncia una lotta bellissima per il titolo con Milan e Inter favorite per il primo posto, ma occhio anche al Napoli e al ritorno della Juventus. Si candidano ad un ruolo da protagoniste anche Roma, Lazio e Atalanta, poi sarà bagarre per evitare la retrocessione. I club sono in contatto per costruire squadre competitive e lottare anche in Europa. Le squadre iniziano a radunarsi, nel frattempo sono state programmate alcune, inizia lodelestivo. Ecco ilpartite. 7 luglio Jenbach (Aut): SALERNITANA-Jenback 10 luglio Santa Cristina (Bz): SPEZIA-rappr. locale Vipiteno (Bz), ore 18: SASSUOLO-Real ...

