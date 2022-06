Serie A, finale scudetto, Gara 6: l'Olimpia Milano è campione d'Italia (Di domenica 19 giugno 2022) L’Olimpia torna sul trono Italiano e conquista lo scudetto numero 29 della sua storia. Per la terza volta consecutiva, lo scudetto è conquistato in Gara 6, ma stavolta in casa. Alla partita numero 84 della stagione, arriva la... Leggi su europa.today (Di domenica 19 giugno 2022) L’torna sul tronono e conquista lonumero 29 della sua storia. Per la terza volta consecutiva, loè conquistato in6, ma stavolta in casa. Alla partita numero 84 della stagione, arriva la...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'Olimpia Milano vince il campionato italiano di basket. La squadra allenata da Ettore Messina ha vinto gara-6 dell… - Italbasket : Congratulazioni all'Olimpia A|X Armani Exchange Milano per la vittoria del 2??9??esimo scudetto ?? Un applauso anch… - CB_Ignoranza : L'@OlimpiaMI1936 vince il suo 29esimo scudetto battendo in finale la Virtus Bologna, chiudendo la serie per 4-2 e c… - nightinsport : RT @grazianorossi: ?? L'@OlimpiaMI1936 campione d'Italia per la 29ª volta nella sua storia!?????? In gara-6 la squadra di Ettore Messina doma l… - angiuoniluigi : RT @fanpage: L'Olimpia Milano vince il suo 29esimo scudetto battendo in gara 6 al Mediolanum Forum la Virtus Bologna 81-64, e chiudendo per… -