Serbia U19 | Marko Lazetic in gol contro i pari età dell’Israele VIDEO

Pubblicità

sportli26181512 : Europei U19: il milanista #Lazetic apre le marcature in Serbia-Israele 2-2: All'8' il giovane giocatore del Milan a… - MilanLiveIT : #Lazetic apre le marcature di Serbia-Israele U19 con un gran gol! Poi esulta alla #Leao?? VIDEO?? - TuttoCagliari : Europei U19, Serbia-Israele: formazioni ufficiali. Il milanista che piace al Cagliari titolare - Milannews24_com : #Serbia #Israele U19, #Lazetic segna e dedica la rete a #Leao - sportli26181512 : Serbia-Israele U19, Lazetic subito in gol ed esultanza alla Leao: Marko Lazetic, giovane attaccante del Milan, sta… -

Marko Lazetic, giovane attaccante del Milan, ha aperto le marcature grazie ad un gran gol nel match dell'Europeotrae Israele! Il Milan lo ha acquistato a gennaio tra lo scetticismo di molti. In quel momento, tutte le attenzione erano rivolte al famigerato difensore che avrebbe dovuto prendere il ......1 - 0 (Intervallo) ETIOPIA PREMIER LEAGUE Welayta Dicha - Defence Force 0 - 0 (Finale) Dire Dawa - Arba Menche 0 - 3 (Finale) Sidama Bunna - Jimma Aba Jifar 2 - 1 (Finale) EUROPA EUROPEI...Marko Lazetic, giovane attaccante del Milan, ha aperto le marcature grazie ad un gran gol nel match dell’Europeo U19 tra Serbia e Israele.(Photo by Sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images) Marko Lazetic ha subito timbrato nel match tra Serbia e Israele U19: l’attaccante del Milan ha poi esultato come Rafael Leao Marko Lazetic ha ...