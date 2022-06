Scontro M5s, riunione emergenza. Di Maio: 'Attaccato con livore e odio. Creano instabilità a governo' (Di domenica 19 giugno 2022) - Resa dei conti nel Movimento durante il consiglio nazionale convocato dopo la bagarre sulla risoluzione per la fornitura di nuovi armi all'Ucraina. Di Maio duro con i vertici. Non fate autocritica ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 19 giugno 2022) - Resa dei conti nel Movimento durante il consiglio nazionale convocato dopo la bagarre sulla risoluzione per la fornitura di nuovi armi all'Ucraina. Diduro con i vertici. Non fate autocritica ...

Pubblicità

Rob97052180Rob : RT @Fajelamulta: Via di Valtellina/ Piazza Scotti. Queste strisce pedonali già mezze cancellate sono state lo scorso settembre al centro di… - TheQ_continuum : RT @LaNotiziaTweet: Armi all’Ucraina, scontro Conte-Di Maio: alle 21 il Consiglio nazionale #M5S, ma nessuna sanzione disciplinare per il m… - AMDdamanna : RT @Fajelamulta: Via di Valtellina/ Piazza Scotti. Queste strisce pedonali già mezze cancellate sono state lo scorso settembre al centro di… - MercurioPsi : RT @Fajelamulta: Via di Valtellina/ Piazza Scotti. Queste strisce pedonali già mezze cancellate sono state lo scorso settembre al centro di… - lukesky95199961 : RT @Fajelamulta: Via di Valtellina/ Piazza Scotti. Queste strisce pedonali già mezze cancellate sono state lo scorso settembre al centro di… -