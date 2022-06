Scacchi, Torneo dei Candidati 2022: tutte patte nel terzo turno. Si riparte martedì dopo il giorno di riposo (Di domenica 19 giugno 2022) Si conclude senza scossoni il terzo turno del Torneo dei Candidati 2022 a Madrid. La domenica della capitale spagnola regala solo patte, e anzi c’è una sola partita nella quale qualcosa sembra muoversi, ma le sembianze, evidentemente, sono disattese per certa misura. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. DING LIREN-RICHARD RAPPORT 0.5-0.5 Difesa Grünfeld, quella scelta dal cinese e dall’ungherese, stavolta senza colpi pirotecnici di vario genere. La linea scelta è la variante di cambio, quella principale, che fino alla 10a mossa si dipana nella sequenza più giocata in assoluto. Il Nero devia proprio qui, giocando una 10… b6 cara al francese Maxime Vachier-Lagrave e al russo Alexander Grischuk, ma vista anche sia ai Candidati (Caruana-Nepomniachtchi 2020) che nel match ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Si conclude senza scossoni ildeldeia Madrid. La domenica della capitale spagnola regala solo, e anzi c’è una sola partita nella quale qualcosa sembra muoversi, ma le sembianze, evidentemente, sono disattese per certa misura. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. DING LIREN-RICHARD RAPPORT 0.5-0.5 Difesa Grünfeld, quella scelta dal cinese e dall’ungherese, stavolta senza colpi pirotecnici di vario genere. La linea scelta è la variante di cambio, quella principale, che fino alla 10a mossa si dipana nella sequenza più giocata in assoluto. Il Nero devia proprio qui, giocando una 10… b6 cara al francese Maxime Vachier-Lagrave e al russo Alexander Grischuk, ma vista anche sia ai(Caruana-Nepomniachtchi 2020) che nel match ...

