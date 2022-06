Scacchi, Torneo dei Candidati 2022: il terzo turno propone l’interessante Firouzja-Nakamura (Di domenica 19 giugno 2022) La lotta nel Torneo dei Candidati 2022, dopo due turni, è già serratissima. A punteggio pieno non c’è più nessuno, vista la patta di ieri della coppia di leader Fabiano Caruana-Ian Nepomniachtchi. Nella domenica di Madrid sono tanti i confronti che potrebbero dare adito a parecchi colloqui Scacchistici sul come e sul perché di diversi ragionamenti. Potenzialmente il confronto più da guardare potrebbe essere quello tra i due agli opposti estremi dell’esperienza, Alireza Firouzja e Hikaru Nakamura. Il francese e l’americano, fra l’altro, sono alla loro prima volta assoluta in fatto di confronti a cadenza classica. C’è però un problema per il diciannovenne: l’esperto pluricampione degli Stati Uniti, nei confronti a tempo veloce, nel 2019 e 2020 lo ha spesso e volentieri maltrattato, e ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) La lotta neldei, dopo due turni, è già serratissima. A punteggio pieno non c’è più nessuno, vista la patta di ieri della coppia di leader Fabiano Caruana-Ian Nepomniachtchi. Nella domenica di Madrid sono tanti i confronti che potrebbero dare adito a parecchi colloquistici sul come e sul perché di diversi ragionamenti. Potenzialmente il confronto più da guardare potrebbe essere quello tra i due agli opposti estremi dell’esperienza, Alirezae Hikaru. Il francese e l’americano, fra l’altro, sono alla loro prima volta assoluta in fatto di confronti a cadenza classica. C’è però un problema per il diciannovenne: l’esperto pluricampione degli Stati Uniti, nei confronti a tempo veloce, nel 2019 e 2020 lo ha spesso e volentieri maltrattato, e ...

