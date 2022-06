Sassuolo | si finge avvocato e truffa un’azienda per 10mila euro | denunciato il truffatore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 giugno 2022) Sembrava tutto nella norma: una laurea in giurisprudenza incorniciata alla parete e un sito internet attivo e funzionante del suo studio legale a, nel modenese. Purtroppo a prestare i reali servizi professionali non era unma, a quanto pare, untore. Così una azienda di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, è finitata da sedicente legale. L’uomo è riuscito a farsi pagareraggirando l’azienda. A raccontare la vicenda è stata l’edizione di Reggio Emilia de il Resto del Carlino, alla luce della denuncia sporta per conto della società nei confronti del presunto legale. I titolari dell’azienda, viene spiegato al quotidiano, avevano cercato online uno studio per un consulto su alcune controversie in materia di diritto aziendale. Poco tempo dopo ...