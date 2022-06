Sanches-PSG, pista concreta: il Milan osserva (Di domenica 19 giugno 2022) Sono ore decisive per il futuro di Renato Sanches. Infatti il centrocampista portoghese, da tempo primo obiettivo del Milan per sostituire Franck Kessie in mezzo al campo, è finito nel mirino del Paris Saint Germain; il DS Campos sembrerebbe realmente intenzionato a portare il giocatore a Parigi. Stando a quanto riportato dalla redazione di “La Voix“, un caro amico del portoghese avrebbe rivelato come Renato Sanches ami particolarmente la capitale francese, e dunque il corteggiamento dei campioni in carica sia molto apprezzato dal giocatore e dal suo entourage. La trattativa dal punto di vista economico non rappresenta ovviamente un ostacolo per il PSG, che sarebbe disposto ad offrire una cifra ben superiore rispetto a quella messa sul piatto dal Milan. Sanches PSG ... Leggi su rompipallone (Di domenica 19 giugno 2022) Sono ore decisive per il futuro di Renato. Infatti il centrocamportoghese, da tempo primo obiettivo delper sostituire Franck Kessie in mezzo al campo, è finito nel mirino del Paris Saint Germain; il DS Campos sembrerebbe realmente intenzionato a portare il giocatore a Parigi. Stando a quanto riportato dalla redazione di “La Voix“, un caro amico del portoghese avrebbe rivelato come Renatoami particolarmente la capitale francese, e dunque il corteggiamento dei campioni in carica sia molto apprezzato dal giocatore e dal suo entourage. La trattativa dal punto di vista economico non rappresenta ovviamente un ostacolo per il PSG, che sarebbe disposto ad offrire una cifra ben superiore rispetto a quella messa sul piatto dalPSG ...

