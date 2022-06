Sampdoria | Invernizzi | «Gli italiani vanno valorizzati e fatti giocare Mancini? Ha rischiato»

(Di domenica 19 giugno 2022) Giovanni, responsabile del settore giovanile della, ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX sui giovani Giovanni, responsabile del settore giovanile della, ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX sui giovani. Le sue dichiarazioni: TANTI– «Solo due stranieri, è un vanto ma è stata anche un’esigenza per la situazione. I calciatori bravi,o stranieri,messi in condizione di esprimersi. Glima poiha azzardato tanto rischiando brutte figure ma così tra 2-3 anni potrà avere una Nazionale pronta per certe competizioni». CONTINUA ...

... afferma: "Voglio ringraziare tutte le squadre professionistiche , nelle figure dei loro responsabili, Michele Sbravati (Genoa), Giovanni), Stefano Caliaro (Monza), Roberto ...Commenta per primo C'è una storia che collega Roma , sponda giallorossa, e Genova, sponda. E' quella di Salvatore Foti , diventato calciatore prima e allenatore poi in ...ringrazio... Sampdoria, Invernizzi: «Lanna ha un progetto. Mancini Ha rischiato» I giovani non mancano. Ci sono, lo hanno già dimostrato. Giovani interessanti che stanno crescendo, che hanno solo bisogno di avere un’occasione per mettersi in mostra. Tutto, come al solito, ruota ...Il futuro della Sampdoria passa dal calciomercato ma anche dalla crescita dei suoi ragazzi: Lanna lo sa, Invernizzi ...