Salvini: «A Lavrov avrei chiesto di fermare le armi. Questa guerra ci sia da lezione: torniamo a occuparci prima dell'Italia che del resto del mondo»

Matteo Salvini spera ancora nel viaggio in Russia, durante il quale avrebbe dovuto incontrare il ministro degli esteri del Cremlino Sergej Lavrov. E quest'oggi, ospite del talk Zona Bianca su Rete 4, il leader del Carroccio è tornato sul mancato viaggio a Mosca, spiegando che durante il colloquio con il ministro russo avrebbe chiesto «di fermare le armi, di decidere un cessate il fuoco per tornare a ragionare». Questo perché, a detta di Salvini, «nel 2022 la guerra non si vince sul campo sterminando l'avversario, qualunque sia la casacca, qualunque delle due bandiere siano da una parte o dall'altra». Il segretario leghista ha poi aggiunto: «Siccome al tavolo bisognerà tornarci, così come al dialogo e alla diplomazia, prima lo si fa meglio è».

