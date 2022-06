Salernitana: festa per i 103 anni dalla fondazione (Di domenica 19 giugno 2022) Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, sui social ha augurato un buon compleanno alla squadra, che oggi festeggia i 103 anni dalla sua fondazione. Ecco le parole del presidente: “Buon compleanno alla nostra Salernitana: una squadra unica, di una città straordinaria e con una tifoseria leggendaria. La Salernitana è una storia di passione, orgoglio, coraggio, amore, dedizione ed attaccamento ad una maglia iniziata 103 anni fa e che non finirà mai”. Durante i festeggiamenti di ieri, erano arrivato anche le parole dell’amministratore delegato del club Maurizio Milan: “Mi è stata regalata una sciarpa che reca la scritta ‘Rispetto per chi ci rispetta’. C’è tutto in questa frase. Penso che noi come società dobbiamo guadagnarcelo questo rispetto. I tifosi ci ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Il presidente della, Danilo Iervolino, sui social ha augurato un buon compleanno alla squadra, che oggi festeggia i 103sua. Ecco le parole del presidente: “Buon compleanno alla nostra: una squadra unica, di una città straordinaria e con una tifoseria leggendaria. Laè una storia di passione, orgoglio, coraggio, amore, dedizione ed attaccamento ad una maglia iniziata 103fa e che non finirà mai”. Durante i festeggiamenti di ieri, erano arrivato anche le parole dell’amministratore delegato del club Maurizio Milan: “Mi è stata regalata una sciarpa che reca la scritta ‘Rispetto per chi ci rispetta’. C’è tutto in questa frase. Penso che noi come società dobbiamo guadagnarcelo questo rispetto. I tifosi ci ...

