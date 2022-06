Pubblicità

mrandroid02 : Il retroscena di Rodrygo sulla finale Champions: 'Abbiamo preso in giro Salah' - diego4all : RT @CorSport: Il retroscena di #Rodrygo sulla finale Champions: 'Abbiamo preso in giro #Salah' - CorSport : Il retroscena di #Rodrygo sulla finale Champions: 'Abbiamo preso in giro #Salah' - sportli26181512 : Il retroscena di Rodrygo sulla finale Champions: 'Abbiamo preso in giro Salah': L'attaccante, protagonista della fi… -

ItaSportPress

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ", il: ha ......in allenamento di vincere per poter prendere in giro. Quando la gente provoca, a volte è bello trionfare solo per poterla prendere in giro '. Infine, Rodrygo ha svelato unal ... Salah, il retroscena: ha giocato finale Champions League da infortunato Retroscena sulle ultime gare della passata stagione in casa Liverpool. In modo particolare sulle condizioni di Mohamed Salah. Il medico dell'Egitto, Mohamed Abou El Ela, ha dichiarato che l'attaccante ...L'attaccante del Real Madrid, Rodrygo, ha rilasciato un'intervista al canale Youtube Podpah, toccando vari temi tra cui la finale di Champions League e le parole di Salah.