Russia vs Europa. La sfida da vincere si chiama sovranità (Di domenica 19 giugno 2022) Nel suo discorso al Summit di San Pietroburgo, la Davos russa che fino a un paio di anni fa era un evento ineludibile per centinaia di amministratori delegati delle più importanti multinazionali, Vladimir Putin non ha mancato di sottolineare la centralità del concetto di sovranità dello Stato sottolineando al contempo come l’Unione Europea l’abbia da tempo persa o forse non l’hai mai veramente detenuta. L’essere sovrano è da anni un leit motiv nei discorsi di Putin. Nel febbraio del 2007, all’annuale Conferenza di Sicurezza di Monaco nella sala del Bayerischer Hof, per trenta minuti ha accusato gli Stati Uniti di voler creare un mondo unipolare dove vi è “un solo padrone, un solo sovrano”. La Carta delle Nazioni Unite fa propri consolidati principi di diritto internazionale quali quello di non intervento e uguaglianza giuridica degli Stati che sono corollari ... Leggi su formiche (Di domenica 19 giugno 2022) Nel suo discorso al Summit di San Pietroburgo, la Davos russa che fino a un paio di anni fa era un evento ineludibile per centinaia di amministratori delegati delle più importanti multinazionali, Vladimir Putin non ha mancato di sottolineare la centralità del concetto didello Stato sottolineando al contempo come l’Unione Europea l’abbia da tempo persa o forse non l’hai mai veramente detenuta. L’essere sovrano è da anni un leit motiv nei discorsi di Putin. Nel febbraio del 2007, all’annuale Conferenza di Sicurezza di Monaco nella sala del Bayerischer Hof, per trenta minuti ha accusato gli Stati Uniti di voler creare un mondo unipolare dove vi è “un solo padrone, un solo sovrano”. La Carta delle Nazioni Unite fa propri consolidati principi di diritto internazionale quali quello di non intervento e uguaglianza giuridica degli Stati che sono corollari ...

