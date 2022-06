Roma, sfrecciano in strada con in auto droga e 3mila euro: arrestati due fratelli (FOTO) (Di domenica 19 giugno 2022) Roma, lotta allo spaccio. Non si ferma l’attività delle forze dell’ordine volta a contrastare la spaccio di sostanze stupefacenti. Diverse le irregolarità emerse durante dei mirati e specifici servizi di controllo da parte dei poliziotti. Particolare attenzione è stata rivolta alla zona del Quarticciolo, Tor Bella Monaca, Torrino e San Basilio. Qui, in diverse circostanze, sono state arrestate 5 persone e sequestrati 3mila euro in contanti. Leggi anche: Roma, la droga viaggia sulle due ruote: centauri fermati con cocaina e oltre 18.000 euro Lotta allo spaccio: i controlli della Polizia È stato arrestato ieri mattina dai poliziotti del V Distretto Prenestino per detenzione a fini di spaccio, un 40enne sorpreso mentre occultava una busta dietro un cassonetto in via Manfredonia nota ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 giugno 2022), lotta allo spaccio. Non si ferma l’attività delle forze dell’ordine volta a contrastare la spaccio di sostanze stupefacenti. Diverse le irregolarità emerse durante dei mirati e specifici servizi di controllo da parte dei poliziotti. Particolare attenzione è stata rivolta alla zona del Quarticciolo, Tor Bella Monaca, Torrino e San Basilio. Qui, in diverse circostanze, sono state arrestate 5 persone e sequestratiin contanti. Leggi anche:, laviaggia sulle due ruote: centauri fermati con cocaina e oltre 18.000Lotta allo spaccio: i controlli della Polizia È stato arrestato ieri mattina dai poliziotti del V Distretto Prenestino per detenzione a fini di spaccio, un 40enne sorpreso mentre occultava una busta dietro un cassonetto in via Manfredonia nota ...

CorriereCitta : Roma, sfrecciano in strada con in auto droga e 3mila euro: arrestati due fratelli (FOTO) - guardiadelfaro : Basta con questa giungla di monopattini che non facilitano, anzi danneggiano la mobilità. Sfrecciano fra auto e ped… -