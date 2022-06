Roma, paura per una 30enne: malmenata e violentata al parco degli Acquedotti (Di domenica 19 giugno 2022) È andata a farsi visitare al pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni ed è qui che dopo tutti i necessari accertamenti è stato attivato il protocollo per il codice rosa, quello relativo alle donne vittime di violenza. Nel mirino del malvivente è finita una 30enne di origini Romane. Sono attualmente in corso le indagini da parte della Polizia per far luce sulla vicenda. Leggi anche: Violenza sessuale alle porte di Roma: ‘Ero in auto, due nordafricani mi hanno minacciata e violentata’ 30enne malmenata e abusata al parco: la dinamica La denuncia è scattata dalla ragazza stessa: una 30enne di origini Romane che ha riferito agli agenti di essere stata prima malmenata e poi abusata. I fatti sono avvenuti mercoledì scorso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 giugno 2022) È andata a farsi visitare al pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni ed è qui che dopo tutti i necessari accertamenti è stato attivato il protocollo per il codice rosa, quello relativo alle donne vittime di violenza. Nel mirino del malvivente è finita unadi originine. Sono attualmente in corso le indagini da parte della Polizia per far luce sulla vicenda. Leggi anche: Violenza sessuale alle porte di: ‘Ero in auto, due nordafricani mi hanno minacciata ee abusata al: la dinamica La denuncia è scattata dalla ragazza stessa: unadi originine che ha riferito agli agenti di essere stata primae poi abusata. I fatti sono avvenuti mercoledì scorso ...

CorriereCitta : Roma, paura per una 30enne: malmenata e violentata al parco degli Acquedotti - dvbntd61 : Mi vie in mente una canzone di Pino Daniele: Io so pazzo. Corriere Roma: Vaticano, spari contro un’auto che non si… - PiresEnio : Paura vicino al Vaticano, non si ferma all’alt e prova a travolgere i carabinieri: bloccato da uno sparo - zazoomblog : Momenti di paura a Roma: forza un posto di blocco in Vaticano e scappa - Parte uno sparo per fermarlo - #Momenti… - hele_fr : RT @ilmessaggeroit: Molesta e palpeggia un minorenne sul #bus per mesi, paura a #Ostia: arrestato #nigeriano di 23 anni -