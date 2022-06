Pubblicità

tempoweb : Rocca confermato presidente della Croce Rossa Internazionale. Prima di lui nessuno ha avuto un secondo mandato… -

Lecco Channel News

Sant'Angelo in Formis e Capua hannocome l'assenza di sei anni dalla scena politica non ... La scelta di isolare e allontanare Pietro Civitillo per puntare su Biondillo e Della, in due ...Nel 2018 toccò al Tmb Salario, nel 2019 a quello diCencia, entrambi di proprietà dell'... Il sindaco Roberto Gualtieri, dal canto suo, hache "sono ore difficili per la città" e ha ... Pallavolo | Serie A2, la Picco Lecco conferma il libero Anna Rocca Francesco Rocca è stato confermato alla guida della Croce Rossa Internazionale con il voto favorevole di 122 Paesi su 130. E' la prima volta che viene confermato un presidente uscente. Rocca segna ...ROCCA PRIORA (attualità) - A nome di tutta la comunità sono stati premiati per meriti sportivi. ilmamilio.it - nota stampa Su 22 partite ne hanno vinte 20 e pareggiate 2, senza essere mai ...