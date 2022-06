Riunione d'emergenza su espulsione di Di Maio, M5s ai ferri corti (Di domenica 19 giugno 2022) Si riunirà in serata, secondo quanto si apprende, il Consiglio nazionale del M5S. Sul tavolo la linea politica del Movimento, in vista della risoluzione che il Parlamento dovrà votare dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. Ma i riflettori saranno accesi anche e soprattutto sulla posizione di Luigi Di Maio, dopo lo scontro aperto con Giuseppe Conte. «Il Consiglio nazionale non può espellere nessuno e non espellerà certo Di Maio. Ogni espulsione ha una procedura stabilita, ma se ancora non è stato espulso Petrocelli (ex presidente della commissione Esteri del Senato, ndr) - viene fatto notare da fonti dello stato maggiore pentastellato - è possibile pensare a un'espulsione del ministro degli Esteri? Certo, esiste un problema di posizionamento politico». E non si ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 giugno 2022) Si riunirà in serata, secondo quanto si apprende, il Consiglio nazionale del M5S. Sul tavolo la linea politica del Movimento, in vista della risoluzione che il Parlamento dovrà votare dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. Ma i riflettori saranno accesi anche e soprattutto sulla posizione di Luigi Di, dopo lo scontro aperto con Giuseppe Conte. «Il Consiglio nazionale non può espellere nessuno e non espellerà certo Di. Ogniha una procedura stabilita, ma se ancora non è stato espulso Petrocelli (ex presidente della commissione Esteri del Senato, ndr) - viene fatto notare da fonti dello stato maggiore pentastellato - è possibile pensare a un'del ministro degli Esteri? Certo, esiste un problema di posizionamento politico». E non si ...

