Riunione del Consiglio nazionale del M5s, Di Maio in bilico tra deferimento e abbandono. Ecco chi giudicherà il ministro (Di domenica 19 giugno 2022) Dopo lo scoperchiamento del vaso di Pandora sui malumori latenti da mesi nel MoVimento 5 Stelle, questa sera alle 21 su Zoom si riunisce d’urgenza il Consiglio nazionale del M5s, per decidere il destino dei rapporti tra il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e i pentastellati. Dopo i giorni infuocati costellati da botta e risposta tra il titolare della Farnesina e l’ex premier Giuseppe Conte, la situazione all’interno del M5s è diventata esplosiva. La rottura tra Movimento e Di Maio è ormai praticamente certa ma, salvo eccezioni, non arriverà in serata. Già, perché secondo lo Statuto del M5s, tra i poteri del Consiglio di Garanzia, è prevista la possibilità di dare un parere sulla possibilità di espellere dal MoVimento gli eletti in due casi. Il primo: per aver votato in seduta ... Leggi su open.online (Di domenica 19 giugno 2022) Dopo lo scoperchiamento del vaso di Pandora sui malumori latenti da mesi nel MoVimento 5 Stelle, questa sera alle 21 su Zoom si riunisce d’urgenza ildel M5s, per decidere il destino dei rapporti tra ildegli Esteri, Luigi Die i pentastellati. Dopo i giorni infuocati costellati da botta e risposta tra il titolare della Farnesina e l’ex premier Giuseppe Conte, la situazione all’interno del M5s è diventata esplosiva. La rottura tra Movimento e Diè ormai praticamente certa ma, salvo eccezioni, non arriverà in serata. Già, perché secondo lo Statuto del M5s, tra i poteri deldi Garanzia, è prevista la possibilità di dare un parere sulla possibilità di espellere dal MoVimento gli eletti in due casi. Il primo: per aver votato in seduta ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : M5s, Todde: 'L'iter Di Maio non è in linea, presto il consiglio. Riunione tra oggi e domani'. E sull'Ucraina il vic… - Agenzia_Ansa : Emergenza gas: martedì al ministero della Transizione ecologica la riunione del Comitato di sicurezza sul livello d… - Agenzia_Ansa : In settimana riunione del governo per analizzare la situazione della siccità nelle diverse regioni e valutare event… - sabrinaEx5S : RT @MarceVann: Convocata oggi una riunione d'emergenza del M5S per decidere riguardo l'espulsione di #DiMaio. Fine secondo round. ?? #LaG… - ParliamoDiNews : M5S, riunione d’emergenza del Consiglio Nazionale: Di Maio a rischio espulsione? Oggi la decisione sul ministro deg… -