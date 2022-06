Rinnovo Meret? Succederà solo ad una condizione, la situazione (Di domenica 19 giugno 2022) La situazione a lungo indefinita tra i pali del Napoli pare che stia trovando una soluzione conclusiva, per lo più orientata verso Alex Meret. Il portiere italiano classe ’97 ha avuto poco spazio nel corso della stagione passata, collezionando solo 7 presenze in Serie A, ed è pronto per un riscatto e per trovare maggiori spazi. FOTO: Getty Images, Meret Meret quindi sarebbe favorevole ad una permanenza in casa Napoli, ma è in attesa di garanzie e di certezze, prima di firmare un contratto che lo leghi nuovamente al club partenopeo. Il problema non è di matrice economica, ma per lo più di spazio in campo e di fiducia da parte del tecnico. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello sport, secondo la quale il portiere vuole attendere l’esito della vicenda Ospina prima di firmare il ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 19 giugno 2022) Laa lungo indefinita tra i pali del Napoli pare che stia trovando una soluzione conclusiva, per lo più orientata verso Alex. Il portiere italiano classe ’97 ha avuto poco spazio nel corso della stagione passata, collezionando7 presenze in Serie A, ed è pronto per un riscatto e per trovare maggiori spazi. FOTO: Getty Images,quindi sarebbe favorevole ad una permanenza in casa Napoli, ma è in attesa di garanzie e di certezze, prima di firmare un contratto che lo leghi nuovamente al club partenopeo. Il problema non è di matrice economica, ma per lo più di spazio in campo e di fiducia da parte del tecnico. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello sport, secondo la quale il portiere vuole attendere l’esito della vicenda Ospina prima di firmare il ...

