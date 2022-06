Rigassificatore, il ministro Cingolani: «Piombino aiuta l’Italia, avrà giuste compensazioni» (Di domenica 19 giugno 2022) INTERVISTA ESCLUSIVA. Per la prima volta spiega i motivi di localizzare il progetto nel golfo toscano. «Senza questa possibilità avremmo dovuto staccare la luce e chiudere le fabbriche in tutto il Paese» Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 19 giugno 2022) INTERVISTA ESCLUSIVA. Per la prima volta spiega i motivi di localizzare il progetto nel golfo toscano. «Senza questa possibilità avremmo dovuto staccare la luce e chiudere le fabbriche in tutto il Paese»

Pubblicità

LauraCarrese : RT @SabrySocial: @borghi_claudio Il Ministro Cingolani spinge l’acceleratore per il rifassificatore di Piombino. Quasi tutto pronto e sareb… - melinacugliari : RT @SabrySocial: @borghi_claudio Il Ministro Cingolani spinge l’acceleratore per il rifassificatore di Piombino. Quasi tutto pronto e sareb… - AlbertoTravers5 : RT @SabrySocial: @borghi_claudio Il Ministro Cingolani spinge l’acceleratore per il rifassificatore di Piombino. Quasi tutto pronto e sareb… - LykanLA : RT @SabrySocial: @borghi_claudio Il Ministro Cingolani spinge l’acceleratore per il rifassificatore di Piombino. Quasi tutto pronto e sareb… - SabrySocial : RT @SabrySocial: @borghi_claudio Il Ministro Cingolani spinge l’acceleratore per il rifassificatore di Piombino. Quasi tutto pronto e sareb… -