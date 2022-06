Ricordate Teresa Cilia | Star di ‘Uomini e donne’? La malattia le ha tolto tutto

Leggi su ildemocratico

(Di domenica 19 giugno 2022)die lache condizionato la sua vita. Ne ha parlato la donna nel corso di un’intervista In questi anni il successo di un programma iconico comeha dato modo al pubblico di saggiare concretamente le potenzialità di un format televisivamente cosi incisivo. Da anni Maria De Filippi porta avanti una macchina che secondo alcuni è letteralmente perfetta, ilgrazie anche alla capacità di rinnovamento che la conduttrici, insieme agli altri collaboratori in produzione, ha messo in campo. Il tempo passa, ma, resta assolutamente un programma che non si lascia superare dagli anni e che resta saldamente al centro dell’attenzione. ...