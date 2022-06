Ric Flair: “La WWE e l’AEW non potrebbero pagarmi se avessi 35 anni, oggi è tutto diverso” (Di domenica 19 giugno 2022) Il due volte WWE Hall Of Famer Ric Flair ha realizzato molte cose nel corso della sua illustre carriera nel wrestling professionistico, anche se rimane una figura controversa grazie alle sue numerose scappatelle nel corso degli anni. Ric farà il suo ritorno sul ring il 31 luglio. Il match si terrà nell’ambito di Starrcast, una grande convention di wrestling. Non si può negare quanto grande sia il nome di Flair nel mondo del pro wrestling. Intervenendo al Two Man Power Trip, il Nature Boy ha spiegato che la WWE e l’AEW non avrebbero la possibilità di pagarlo se avesse 35 anni al giorno d’oggi. Le sue parole “Se avessi 35 anni adesso, non potrebbero permettersi il sottoscritto, e cavolo se entrambe hanno bisogno di aiuto con ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 19 giugno 2022) Il due volte WWE Hall Of Famer Richa realizzato molte cose nel corso della sua illustre carriera nel wrestling professionistico, anche se rimane una figura controversa grazie alle sue numerose scappatelle nel corso degli. Ric farà il suo ritorno sul ring il 31 luglio. Il match si terrà nell’ambito di Starrcast, una grande convention di wrestling. Non si può negare quanto grande sia il nome dinel mondo del pro wrestling. Intervenendo al Two Man Power Trip, il Nature Boy ha spiegato che la WWE enon avrebbero la possibilità di pagarlo se avesse 35al giorno d’. Le sue parole “Se35adesso, nonpermettersi il sottoscritto, e cavolo se entrambe hanno bisogno di aiuto con ...

