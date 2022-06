Renato Sanches, dalla Francia: il PSG c’è ma il Milan resta avanti (Di domenica 19 giugno 2022) nella corsa al centrocampista portoghese Come riferito da Le Parisien, il PSG sarebbe effettivamente entrato nella corsa a Renato Sanches, centrocampista del Lille. Tuttavia al momento il Milan resta avanti nella trattativa grazie al grande lavoro di Maldini e Massara negli ultimi 6 mesi: in casa rossonera si respira ancora grande ottimismo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) nella corsa al centrocampista portoghese Come riferito da Le Parisien, il PSG sarebbe effettivamente entrato nella corsa a, centrocampista del Lille. Tuttavia al momento ilnella trattativa grazie al grande lavoro di Maldini e Massara negli ultimi 6 mesi: in casa rossonera si respira ancora grande ottimismo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : .@acmilan I Possibile inserimento del @PSG_inside nella corsa a Renato #Sanches: la situazione - AntoVitiello : Il Psg piomba su Renato #Sanches, il #Milan ha saputo dell'avanzata dei francesi. Un affare quasi chiuso che si com… - Glongari : Il #PSG fa sul serio per Renato Sanches, il #Milan non può più aspettare. La proprietà dovrebbe fare chiarezza su o… - CalcioNews24 : Il #Milan resta avanti al #PSG per #RenatoSanches - GianBrundi74 : RT @Tomas16121899: Ho visto vincere al Milan 5 champions senza Renato Sanches, ma nessuna senza PAOLO MALDINI. ???? -