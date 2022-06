Regioni, pesa per trasporti e facchinaggio: Marche, Basilicata e Calabria più virtuose (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Marche, Basilicata e Calabria sono le Regioni italiane più ‘virtuose’ nelle spese sostenute per trasporti, traslochi e facchinaggio. Sono le uniche tre ad aggiudicarsi il rating complessivo AAA nella speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report). In particolare, per questo tipo di spese, nel 2020 le Marche hanno speso 36.480,54 euro, la Basilicata 12.663,23 e la Calabria 10.716,68. (TABELLA 1) Tra le Regioni più ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) –sono leitaliane più ‘’ nelle spese sostenute per, traslochi e. Sono le uniche tre ad aggiudicarsi il rating complessivo AAA nella speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 dae capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report). In particolare, per questo tipo di spese, nel 2020 lehanno speso 36.480,54 euro, la12.663,23 e la10.716,68. (TABELLA 1) Tra lepiù ...

