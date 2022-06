Real Madrid, Perez punzecchia Mbappé: “Si è già pentito di aver detto no” (Di domenica 19 giugno 2022) Non termina il botta e risposta tra Real Madrid e Paris Saint-Germain su Kylian Mbappé. Il bomber francese sembrava infatti diretto in Spagna, ma ha annunciato a sorpresa il rinnovo con il club parigino con un ingaggio astronomico. Florentino Perez, presidente dei Blancos, dopo aver più volte manifestato il suo disappunto, lancia ora una stoccata al Psg. In un video diffuso sui social si vede infatti Perez firmare autografi e rispondere ad un tifoso che gli chiedeva di non provare più a prendere Mbappé: “Povero ragazzo. Si sarà già pentito (di non essere venuto al Real Madrid, ndr)”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Non termina il botta e risposta trae Paris Saint-Germain su Kylian. Il bomber francese sembrava infatti diretto in Spagna, ma ha annunciato a sorpresa il rinnovo con il club parigino con un ingaggio astronomico. Florentino, presidente dei Blancos, dopopiù volte manifestato il suo disappunto, lancia ora una stoccata al Psg. In un video diffuso sui social si vede infattifirmare autografi e rispondere ad un tifoso che gli chiedeva di non provare più a prendere: “Povero ragazzo. Si sarà già(di non essere venuto al, ndr)”. SportFace.

