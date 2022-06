Pubblicità

gippu1 : Che disagio #Donnarumma che imbruttisce a Tiziana Alla per il suo ennesimo errore in disimpegno della stagione. 'Qu… - futbolarena : Marcelo, Real Madrid'e veda etti. ???????? - calciomercatoit : #Milan, il #Liverpool pensa a #Tonali: possibile proposta da 50 milioni #calciomercato - Fede__Mere : RT @AloBrasil1974: Sperando di rivivere serate così… Real Madrid-Milan 2-3 gol di Pato e “l’esplosione” di Fabio Caressa al gol ???? https… - beitbot11 : RT @sportli26181512: Real Madrid: il retroscena su Vinicius e l'assalto del Psg: Nell'intervista rilasciata a ?El Chiringuito, il president… -

Non termina il botta e risposta trae Paris Saint - Germain su Kylian Mbappé. Il bomber francese sembrava infatti diretto in Spagna, ma ha annunciato a sorpresa il rinnovo con il club parigino con un ingaggio astronomico. ...Fin dal suo arrivo al: ' Avevo 19 anni quando ho conosciuto Roberto Carlos e mi ha accolto con amore e umiltà . Lui, Ronaldo, Beckham, Raul, Van Nistelrooy, Casillas, Helguera, Cannavaro, ...Il PSG ha scelto Cristophe Galtier come nuovo allenatore per la prossima stagione: si cerca l'accordo col Nizza per liberarlo ...Real Madrid, Florentino Perez punzecchia Kylian Mbappé: "Povero ragazzo. Si sarà già pentito di non essere venuto qui" ...