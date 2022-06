(Di domenica 19 giugno 2022) Storica impresa per Sofiae per laitaliana. Sofia, 18, marchigiana, in poche ore ha scritto la storia non solo del movimento azzurro ma anche dello sport italiano. In ...

Prima dellamai nessuna azzurra aveva conquistato un podio individuale ai Campionati europei. Ciò che non era accaduto dalla prima edizione di Madrid 1978, si è avverato oggi all'Expo di Tel ...Prima dellamai nessuna azzurra aveva conquistato un podio individuale ai Campionati europei. Ciò che non era accaduto dalla prima edizione di Madrid 1978, si è avverato oggi all'Expo di Tel ... Raffaeli spaziale! Doppio oro a 18 anni agli Europei di ginnastica ritmica. Farfalle prime Storica impresa per Sofia Raffaeli e per la ginnastica ritmica italiana. Sofia, 18 anni, marchigiana, in poche ore ha scritto la storia non solo del movimento ...