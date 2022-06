Queen's, Berrettini sogna il bis: finale con Krajinovic (Live in TV) (Di domenica 19 giugno 2022) Nell’ATP 500 sui prati dello storico club londinese, Matteo punta a confermare il titolo vinto lo scorso anno e al secondo torneo consecutivo dopo Stoccarda. Al di là della rete il 30enne serbo, alla prima finale su erba. Diretta su SuperTennis Leggi su federtennis (Di domenica 19 giugno 2022) Nell’ATP 500 sui prati dello storico club londinese, Matteo punta a confermare il titolo vinto lo scorso anno e al secondo torneo consecutivo dopo Stoccarda. Al di là della rete il 30enne serbo, alla primasu erba. Diretta su SuperTennis

Pubblicità

Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOOO! ?????? Matteo Berrettini batte Botic van de Zandschulp in 2 set e conquista la finale dell'ATP Que… - ItaliaTeam_it : Battuto anche Botic Van De Zandschulp, Matteo Berrettini è in finale al Queen's ????! Andiamoooooo! ?? #ItaliaTeam… - Coninews : Matteo non si ferma più! ?? Con la vittoria in due set (6-4 6-3) ai danni di Van De Zandschulp, Matteo #Berrettini… - Fprime86 : RT @GeorgeSpalluto: Tra poco live con voi per la 10^ finale in carriera di Matteo #Berrettini A caccia della storia. Nessuno ha mai vinto i… - FillerNero : RT @GeorgeSpalluto: Tra poco live con voi per la 10^ finale in carriera di Matteo #Berrettini A caccia della storia. Nessuno ha mai vinto i… -