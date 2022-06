Queen's, Berrettini sogna il bis: finale con Krajinovic (alle 14.30 in TV) (Di domenica 19 giugno 2022) Nell’ATP 500 sui prati dello storico club londinese, Matteo punta a confermare il titolo vinto lo scorso anno e al secondo torneo consecutivo dopo Stoccarda. Al di là della rete il 30enne serbo, alla prima finale su erba. Diretta alle 14.30 su SuperTennis Leggi su federtennis (Di domenica 19 giugno 2022) Nell’ATP 500 sui prati dello storico club londinese, Matteo punta a confermare il titolo vinto lo scorso anno e al secondo torneo consecutivo dopo Stoccarda. Al di là della rete il 30enne serbo, alla primasu erba. Diretta14.30 su SuperTennis

