Quadro della politica italiana: i morti trascineranno a fondo i vivi (Di domenica 19 giugno 2022) Una legge elettorale pessima, che obbliga alle coalizioni e alle liti, e la crisi di Lega e M5s. Per i prossimi mesi indossate il casco Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 giugno 2022) Una legge elettorale pessima, che obbliga alle coalizioni e alle liti, e la crisi di Lega e M5s. Per i prossimi mesi indossate il casco

Pubblicità

fanpage : Più di un italiano su due desidera cambiare lavoro. È il quadro che emerge dall’indagine “Italiani e lavoro nell’an… - amicagenialeooc : Oggi questo quadro mi ha fatto venire in mente l'anziana Lenú che abbiamo incontrato nell'incipit della serie. Si i… - GibelliTiziana : RT @fleinaudi: Nuovo episodio de #laFLEalMassimo??di @MassimoFamularo #Spread e #debitopubblico: le conseguenze economiche della guerra con… - Quantisticalux : @IsolaDeiFamosi Questi recitano ed anche male!Il quadro della Falsezza'! - mi00110011 : RT @AnitaCecolin: Un quadro della salute secondo la scienza 2022 Oh my God! -