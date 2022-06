“Putin ha già perso la guerra dei mari europei. Le sue minacce hanno spinto Svezia e Finlandia a rinunciare alla storica neutralità” (Di domenica 19 giugno 2022) Sempre più spesso il Cremlino paventa l’allargamento “con l’inganno” della NATO a Est come una minaccia contro la Russia: anzi, possiamo affermare che la “paura atlantica” è al centro della propaganda russa come giustificazione di ogni azione. Tuttavia, è stato proprio Vladimir Putin, con anni di minacce nemmeno tropo velate ai vicini e adesso con la guerra di aggressione all’Ucraina, ad aprire la strada al più grande disastro geopolitico e geostrategico della storia russa, vale a dire il virtuale annichilimento delle capacità militari russe nel Mar Baltico e anche nell’Artico. Insomma, di tutto ciò che da Pietro il Grande a Eltsin, passando per Caterina II e Stalin, era ritenuto essenziale per la sovranità russa: la posizione di vantaggio geopolitico e militare della Russia nei mari freddi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Sempre più spesso il Cremlino paventa l’rgamento “con l’inganno” della NATO a Est come una minaccia contro la Russia: anzi, possiamo affermare che la “paura atlantica” è al centro della propaganda russa come giustificazione di ogni azione. Tuttavia, è stato proprio Vladimir, con anni dinemmeno tropo velate ai vicini e adesso con ladi aggressione all’Ucraina, ad aprire la strada al più grande disastro geopolitico e geostrategico della storia russa, vale a dire il virtuale annichilimento delle capacità militari russe nel Mar Baltico e anche nell’Artico. Insomma, di tutto ciò che da Pietro il Grande a Eltsin, passando per Caterina II e Stalin, era ritenuto essenziale per la sovranità russa: la posizione di vantaggio geopolitico e militare della Russia neifreddi ...

Pubblicità

GiovaQuez : Che le ambizioni imperiali di Putin, tra una citazione di Pietro il Grande e l'invasione dell'Ucraina, siano dovute… - reportrai3 : Era chiaro che tutti gli attori che hanno acquistato gli asset lo facessero su richiesta di Putin. Era chiaro che P… - Linkiesta : La guerra in #Ucraina ha già cambiato la storia della sinistra italiana Si è gridato al fascismo per una ferrovia… - mimmoanzivino : RT @MaxPar55: Quando tanti italiani NON capiscono che #Putin oltre a massacrare civili che lottano per la libertà, deporta i prigionieri (… - Nuri33045625 : @AlbertoFazolo INVECE DI CONTINUARE CON QUESTA PANTEMIA E ROMPERE I COGLIONI IN ITALIA PERCHÉ NON VA AFFANCULO DA P… -