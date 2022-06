Psg, Zidane fuori dalla corsa! Ha già scelto la sua prossima panchina (Di domenica 19 giugno 2022) dalla Francia sono sicuri: non sarà Zidane il prossimo allenatore del Psg, l'ex trequartista aspetta la panchina della nazionale... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 giugno 2022)Francia sono sicuri: non saràil prossimo allenatore del Psg, l'ex trequartista aspetta ladella nazionale...

Pubblicità

TUTTOJUVE_COM : Dalla Francia - Zidane definitivamente fuori dalla corsa alla panchina del PSG - zazoomblog : Calcio: Zidane Ho ancora voglia di allenare ma non sarà al Psg - #Calcio: #Zidane #ancora #voglia - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Zidane 'Ho ancora voglia di allenare', ma non sarà al Psg - ArenaSportiva1 : ???? Zinedine #Zidane non siederà sulla panchina del #Psg il prossimo anno. Lo conferma RMC Sport. Il sogno di Zizou… - PSGRelay : RT @Domenic36396232: #Zidane definitivamente out dalla corsa alla panchina al #PSG , sogna la #Francia [ @RMCsport ] -