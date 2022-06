Psg, priorità Galtier ma il Nizza resiste: chiesto indennizzo fino a 10 milioni (Di domenica 19 giugno 2022) Il Psg continua la ricerca del nuovo allenatore. Mauricio Pochettino non è ancora stato esonerato, ma le vicende delle ultime settimane, con il club parigino che ha sondato Zinedine Zidane (ricevendo un rifiuto) e non solo, evidenziano che il destino del tecnico argentino è ormai segnato. Dalla Francia, fanno sapere che il nome attualmente in cima alla lista di Campos è quello di Christophe Galtier, che per il momento è alla guida del Nizza. Il club rossonero, se da una parte si cautela avendo individuato in Favre il sostituto, dall’altra non molla facilmente l’osso, chiedendo un indennizzo tra gli 8 e i 10 milioni di euro al Psg. I parigini non sembrano aver intenzione di sborsare tale cifra e si fermano a 5 milioni, ma l’inserimento di un giocatore (l’indiziato numero uno è il classe 2003 Djeidi ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Il Psg continua la ricerca del nuovo allenatore. Mauricio Pochettino non è ancora stato esonerato, ma le vicende delle ultime settimane, con il club parigino che ha sondato Zinedine Zidane (ricevendo un rifiuto) e non solo, evidenziano che il destino del tecnico argentino è ormai segnato. Dalla Francia, fanno sapere che il nome attualmente in cima alla lista di Campos è quello di Christophe, che per il momento è alla guida del. Il club rossonero, se da una parte si cautela avendo individuato in Favre il sostituto, dall’altra non molla facilmente l’osso, chiedendo untra gli 8 e i 10di euro al Psg. I parigini non sembrano aver intenzione di sborsare tale cifra e si fermano a 5, ma l’inserimento di un giocatore (l’indiziato numero uno è il classe 2003 Djeidi ...

