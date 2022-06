PSG, Pochettino verso l’esonero: si avvicina il momento di Galtier (Di domenica 19 giugno 2022) . Al tecnico ex Tottenham spetterà un indennizzo Incassato il no da parte di Zidane, il PSG ha allacciato i contatti col Nizza per liberare il tecnico Christophe Galtier, fortemente voluto dalla nuova dirigenza. Pochettino viaggia spedito verso l’esonero con l’annuncio dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana. Come indennizzo l’allenatore e tutti i suoi collaboratori, dovrebbero ricevere una cifra totale di circa 15 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) . Al tecnico ex Tottenham spetterà un indennizzo Incassato il no da parte di Zidane, il PSG ha allacciato i contatti col Nizza per liberare il tecnico Christophe, fortemente voluto dalla nuova dirigenza.viaggia speditocon l’annuncio dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana. Come indennizzo l’allenatore e tutti i suoi collaboratori, dovrebbero ricevere una cifra totale di circa 15 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

