PSG, Galtier il prescelto per la panchina: ecco come convincere il Nizza (Di domenica 19 giugno 2022) Christophe Galtier è il prescelto del PSG per prendere le redini della squadra. ecco come si può convincere il Nizza a cedere Stando a quanto riferito da L’Equipe, il PSG ha individuato in Christophe Galtier il suo prossimo allenatore, ma il Nizza non ha al momento intenzione di liberare il tecnico. Per sbloccare la trattativa i parigini potrebbero quindi inserire delle contropartite tecniche nell’affare, anche se al momento non sono stati fatti nomi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) Christopheè ildel PSG per prendere le redini della squadra.si puòila cedere Stando a quanto riferito da L’Equipe, il PSG ha individuato in Christopheil suo prossimo allenatore, ma ilnon ha al momento intenzione di liberare il tecnico. Per sbloccare la trattativa i parigini potrebbero quindi inserire delle contropartite tecniche nell’affare, anche se al momento non sono stati fatti nomi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

GiovaAlbanese : #Allegri ha un contratto con la #Juventus ancora lungo, #Campos avrebbe scelto #Galtier per la panchina del #PSG: l… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALLA FRANCIA - Il PSG vuole Galtier per la panchina, ma il Nizza vuole tra gli 8 e i 10 milioni - apetrazzuolo : DALLA FRANCIA - Il PSG vuole Galtier per la panchina, ma il Nizza vuole tra gli 8 e i 10 milioni - napolimagazine : DALLA FRANCIA - Il PSG vuole Galtier per la panchina, ma il Nizza vuole tra gli 8 e i 10 milioni - sportface2016 : #PSg, priorità #Galtier ma il #Nizza resiste: chiesto un indennizzo fino a 10 milioni per lasciar partire l'allenat… -