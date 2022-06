PSG, Donnarumma: «E’ stato speciale vincere qui il mio primo titolo» (Di domenica 19 giugno 2022) Gianluigi Donnarumma ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del PSG. Le parole del portiere dopo l’ultima stagione Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club parigino. GIOCARE AL PSG – «Giocare al Parco dei Principi è qualcosa di speciale per me ma anche per tutta la squadra. Giocare qui ti regala un brivido, un’emozione incredibile, giocare con questi tifosi è bellissimo. E questo vale anche fuori con i nostri sostenitori che viaggiano per noi. Quindi posso dirvi che siamo molto felici di giocare davanti a loro, diamo sempre il meglio per ripagarli». LIGUE 1 – «Sono molto felice di averlo vinto il mio primo titolo con il PSG. E poi è il decimo titolo nella storia del club, pareggiamo il record e sono ancora più ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) Gianluigiha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del PSG. Le parole del portiere dopo l’ultima stagione Gianluigi, portiere del PSG, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club parigino. GIOCARE AL PSG – «Giocare al Parco dei Principi è qualcosa diper me ma anche per tutta la squadra. Giocare qui ti regala un brivido, un’emozione incredibile, giocare con questi tifosi è bellissimo. E questo vale anche fuori con i nostri sostenitori che viaggiano per noi. Quindi posso dirvi che siamo molto felici di giocare davanti a loro, diamo sempre il meglio per ripagarli». LIGUE 1 – «Sono molto felice di averlo vinto il miocon il PSG. E poi è il decimonella storia del club, pareggiamo il record e sono ancora più ...

