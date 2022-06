Programmi TV di stasera, domenica 19 giugno 2022. Su Canale 5 il film ‘Padrenostro’ (Di domenica 19 giugno 2022) Padrenostro Rai1, ore 21.25: Mina Settembre Fiction. 1×06: Per non rinunciare a Mina, Domenico decide di parlare alla sua compagna Piera, nonostante la lontananza: la donna infatti al momento si trova in Africa. Il ginecologo però non riesce nel suo intento e la situazione con Mina resta congelata: lei non ha intenzione di frequentare un uomo impegnato, quindi la loro storia è in pausa. Rai2, ore 21.00: 9-1-1 Fiction. 4×01 – La Nuova Anormalità: Mentre gli operatori di primo soccorso cercano di adattarsi alle difficoltà del lavoro dovute alla pandemia di COVID-19, a Hollywood avviene un grave incidente. ore 21.50: 9-1-1 Lone Star Fiction. 4×01 – Di Nuovo in Sella: Mentre Owen si ritrova con l’ex moglie e riceve notizie sulla sua malattia, un nuovo capitano paramedico si unisce alla squadra ed è subito messo alla prova. Rai3, ore 21.25: Kilimangiaro Estate Divulgazione. Camila ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 19 giugno 2022) Padrenostro Rai1, ore 21.25: Mina Settembre Fiction. 1×06: Per non rinunciare a Mina, Domenico decide di parlare alla sua compagna Piera, nonostante la lontananza: la donna infatti al momento si trova in Africa. Il ginecologo però non riesce nel suo intento e la situazione con Mina resta congelata: lei non ha intenzione di frequentare un uomo impegnato, quindi la loro storia è in pausa. Rai2, ore 21.00: 9-1-1 Fiction. 4×01 – La Nuova Anormalità: Mentre gli operatori di primo soccorso cercano di adattarsi alle difficoltà del lavoro dovute alla pandemia di COVID-19, a Hollywood avviene un grave incidente. ore 21.50: 9-1-1 Lone Star Fiction. 4×01 – Di Nuovo in Sella: Mentre Owen si ritrova con l’ex moglie e riceve notizie sulla sua malattia, un nuovo capitano paramedico si unisce alla squadra ed è subito messo alla prova. Rai3, ore 21.25: Kilimangiaro Estate Divulgazione. Camila ...

