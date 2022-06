Prodotti per la cura del cane, da Amusi la beauty routine (Di domenica 19 giugno 2022) L’estate è in arrivo, gli umani sognano vacanze al mare o in montagna ma, nell’attesa, anche i loro pet gradiscono un bel bagnetto fresco che renda il loro pelo morbido, setoso e profumato. Per questo Amusi, la prima azienda che abbina un gustoso petfood esclusivamente Made in Italy alla consulenza mirata di veterinari nutrizionisti, oggi ha creato anche una linea completa di Prodotti per la cura del cane da utilizzare in casa, un vero e proprio salone di bellezza a misura di quattrozampe, sempre a portata di clic. Amusi è nutrire con amore ma anche accudire con la massima attenzione, scegliere le migliori materie prime e ingredienti esclusivamente naturali, estratti e oli vegetali dal potere nutriente e protettivo e preziosi oli essenziali sicuri e funzionali per offrire la massima igiene e salute al ... Leggi su lopinionista (Di domenica 19 giugno 2022) L’estate è in arrivo, gli umani sognano vacanze al mare o in montagna ma, nell’attesa, anche i loro pet gradiscono un bel bagnetto fresco che renda il loro pelo morbido, setoso e profumato. Per questo, la prima azienda che abbina un gustoso petfood esclusivamente Made in Italy alla consulenza mirata di veterinari nutrizionisti, oggi ha creato anche una linea completa diper ladelda utilizzare in casa, un vero e proprio salone di bellezza a misura di quattrozampe, sempre a portata di clic.è nutrire con amore ma anche accudire con la massima attenzione, scegliere le migliori materie prime e ingredienti esclusivamente naturali, estratti e oli vegetali dal potere nutriente e protettivo e preziosi oli essenziali sicuri e funzionali per offrire la massima igiene e salute al ...

