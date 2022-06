Pride: migliaia di persone in piazza da Torino a Livorno, Varese, Parma e Lecco. E per la prima volta corteo anche a Pesaro (Di domenica 19 giugno 2022) Giugno è il mese del Pride, per questo numerose città italiane si stanno colorando di arcobaleno. “Sono giorni di rabbia per la nostra comunità” – ha affermato Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay – “le morti di Sasha a Catania, Camilla a La Spezia e Cloe a Belluno sono l’apice di una spirale violenta che nelle ultime settimane è diventata opprimente e insopportabile. Scendiamo nelle strade per loro e per tutte le persone transessuali o non binarie, da troppo bersaglio di una ferocia spietata. Per tutte le persone che la società opprime, isola, mette all’angolo. Sono giornate di orgoglio, celebrazione e rivendicazione”. A dare il via alle manifestazioni sono state Roma, Genova e Bergamo l’11 giugno. Sei invece le città che sono scese in piazza ieri, 18 giugno. La prima è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Giugno è il mese del, per questo numerose città italiane si stanno colorando di arcobaleno. “Sono giorni di rabbia per la nostra comunità” – ha affermato Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay – “le morti di Sasha a Catania, Camilla a La Spezia e Cloe a Belluno sono l’apice di una spirale violenta che nelle ultime settimane è diventata opprimente e insopportabile. Scendiamo nelle strade per loro e per tutte letransessuali o non binarie, da troppo bersaglio di una ferocia spietata. Per tutte leche la società opprime, isola, mette all’angolo. Sono giornate di orgoglio, celebrazione e rivendicazione”. A dare il via alle manifestazioni sono state Roma, Genova e Bergamo l’11 giugno. Sei invece le città che sono scese inieri, 18 giugno. Laè ...

