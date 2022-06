Presto anche il bonus busta paga: previsti altri 75 euro al mese (Di domenica 19 giugno 2022) Oltre al bonus 200 euro previsto a luglio per pensionati e dipendenti, pare esserci in programma anche il bonus busta paga, che consentirebbe di ottenere altri 75 euro aggiuntivi al mese. Il Governo sta provando ad impegnarsi per riconoscere agli italiani una maggiore liquidità di manovra, visto che il caro prezzi non accenna a calmarsi. Il decreto luglio spingerà in tal senso, limitando anche gli aumenti relativi alle utenze ed ai carburanti (per cui potrebbe essere previsto, per tutta l’estate, un tetto massimo di prezzo oltre il quale non si potrà procedere). Come riportato da ‘it.finance.yahoo.com‘, il provvedimento dovrebbe tagliare temporaneamente il cuneo fiscale, incrementando il salario netto a parità del ... Leggi su optimagazine (Di domenica 19 giugno 2022) Oltre al200previsto a luglio per pensionati e dipendenti, pare esserci in programmail, che consentirebbe di ottenere75aggiuntivi al. Il Governo sta provando ad impegnarsi per riconoscere agli italiani una maggiore liquidità di manovra, visto che il caro prezzi non accenna a calmarsi. Il decreto luglio spingerà in tal senso, limitandogli aumenti relativi alle utenze ed ai carburanti (per cui potrebbe essere previsto, per tutta l’estate, un tetto massimo di prezzo oltre il quale non si potrà procedere). Come riportato da ‘it.finance.yahoo.com‘, il provvedimento dovrebbe tagliare temporaneamente il cuneo fiscale, incrementando il salario netto a parità del ...

