Politano vuole di più, con Spalletti non ha legato: altra grana per il Napoli: "Futuro? Devo decidere" VIDEO (Di domenica 19 giugno 2022) Matteo Politano parla del suo Futuro ai microfoni di SportItalia. Il giocatore è stato intercettato da Tancredi Palmeri a Formentera dove l'attaccante del Napoli si trova per godersi le vacanze. Politano è reduce della partite di Nations League con l'Italia, dove è stato protagonista con Mancini che gli ha dato molto spazio. Ma il Futuro dell'attaccante potrebbe non essere in maglia azzurra, visto che c'è stato poco feeling con Luciano Spalletti, tanto che lui si parla di una cessione. Politano a Sportitalia fa il sunto della sua ultima stagione e dice: "A livello personale mi aspettavo sicuramente qualcosa in più. Per quello che è stato fatto a livello di squadra siamo contenti, abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati". Peccato che in casa ...

