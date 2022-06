Politano ai microfoni di Sportitalia: “Futuro? Parlerò con il Napoli e decideremo cosa fare” (Di domenica 19 giugno 2022) “Futuro? Ora penso alle vacanze, poi Parlerò con procuratore e società e decideremo insieme cosa bisogna fare. Tornerò a Napoli e si vedrà“, queste le parole ai microfoni di Sportitalia di un Matteo Politano ancora incerto sul suo Futuro in vista della stagione 2021-2022. L’esterno d’attacco si è anche detto soddisfatto dell’annata appena conclusa per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti dalla squadra partenopea, meno invece per quanto raccolto dal punto di vista individuale. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) “? Ora penso alle vacanze, poicon procuratore e società einsiemebisogna. Tornerò ae si vedrà“, queste le parole aididi un Matteoancora incerto sul suoin vista della stagione 2021-2022. L’esterno d’attacco si è anche detto soddisfatto dell’annata appena conclusa per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti dalla squadra partenopea, meno invece per quanto raccolto dal punto di vista individuale. SportFace.

Pubblicità

sportli26181512 : Napoli, Politano lascia dubbi sul futuro: 'Parlerò con procuratore e società, vedremo...': Matteo Politano, giocato… - DiegoRi36248589 : Matteo #Politano ai microfoni di Sportitalia: 'Sono qui con la famiglia in vacanza, a livello personale in quest’an… - Diego31883 : Matteo #Politano ai microfoni di Sportitalia: 'Sono qui con la famiglia in vacanza, a livello personale in quest’an… - sportli26181512 : Napoli, parla l'agente di Politano: 'Non sente la fiducia di Spalletti, vuole andar via. Il Valencia e Gattuso...':… - sportli26181512 : Ag. Politano: 'Non sente la fiducia di Spalletti. Valencia? Bello se Gattuso lo chiamasse': Ai microfoni di Radio K… -