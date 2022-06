Pierpaolo Pretelli scatenato dopo il tour de force | cosa è accaduto

Leggi su 361magazine

(Di domenica 19 giugno 2022) Il modello e fidanzato di Giulia Salemiha fatto ritorno da Mykonos e si è esibito a Ferraraore frenetiche Anche la vita da vip richiede molti sacrifici.ieri sera si è esibito al celebre Barracuda Club e fin qui niente di particolarmente strano, se non fosse che l’ex gieffino era reduce da ore in continuo spostamento per l’Europa. Nei giorni scorsi il modello ha infatti presenziato a Mykonos insieme alla fidanzata Giulia e a tanti altri ex gieffini, tra cui il presentatore Alfonso Signorini, protagonista sui social in queste ore. Proprio intervenendo su Instagramha svelato le numerose tappe che ha toccato prima di arrivare a esibirsi nel locale. “Ultime 24 h Milano-Mykonos, Mykonos-Milano, Milano-Ferrara e poi sarà Ferrara-Roma”. ...