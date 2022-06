PIERO CHIAMBRETTI LASCIA MEDIASET? “CONTRATTO SENZA PREVISIONE DI RINNOVO”

(Di domenica 19 giugno 2022)ha citato davanti al Tribunale l’ex compagna Federica Laviosa per chiedere «la modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia». Alla base della richiesta le entrate «dimezzate». Il conduttore chiede al giudice della settima sezione civile, di ridurre il contributo mensile da 3.000 a 800 euro al mese. Alla base della richiesta c’è anche il mancatodelcon, riferisce il legale del conduttore. Oltre alla «riduzione dei redditi», alla base della decisione di, secondo quanto sostenuto nel ricorso, c’è il sospetto, o l’accusa, che la donna «utilizzi il contributo di mantenimento per sue personalissime esigenze». Anche se il primo motivo indicato nell’atto si basa sulla «riduzione dei redditi dell’obbligato»: ...

Guadagnava in media 50 mila euro al mese, quando un accordo tra lo showman torinese e la sua ex compagna, la spezzina Federica Laviosa, 37 anni, aveva fissato a tremila euro al mese l'assegno per le spese di mantenimento ...La Lombardo, dopo il GF, ha avuto altri ruoli in tv, venendo ad esempio scelta dache l'ha voluta nel programma sportivo Tiki Taka. Chi è Lorenzo Cascino, il marito di Ambra ...Sei anni fa, quando il tribunale aveva stabilito le condizioni dell’assegno di mantenimento della figlia avuta con Federica Laviosa, Piero Chiambretti guadagnava cinquantamila euro al mese. Ma oggi no ...Secondo il Corriere il conduttore ha chiesto una modifica delle condizioni di mantenimento: da 3.000 a 800 euro mensili ...