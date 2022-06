Pesce, "tutti i prodotti ritirati". Rischi per la salute: il celebre marchio 'cancellato' | Guarda (Di domenica 19 giugno 2022) Scatta un'ondata di ritiri di prodotti alimentari su indicazione del ministero della salute, che ha segnalato in primis il richiamo da parte del produttore di alcuni lotti di medaglioni di tofu con spinaci a marchio Natur Aktiv Bio Natura di Aldi per la “presenza di Bacillus cereus”. Come riporta ilfattoalimentare.it, l'avviso che notifica il ritiro specifica che è in corso la verifica della presenza di tossine. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 320 grammi e appartiene ai lotti numero 21170 con scadenza 14/01/2023, 21166 con scadenza 18/01/2023, 21079 con scadenza 15/04/2023 e 22292 con scadenza 14/09/2023. Dunque richiamato anche un lotto di caffè macinato a gusto classico: il marchio è Juanito. Lo stop è dovuto al superamento del limite di ocratossina A. Nel dettaglio, aggiunge sempre ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Scatta un'ondata di ritiri dialimentari su indicazione del ministero della, che ha segnalato in primis il richiamo da parte del produttore di alcuni lotti di medaglioni di tofu con spinaci aNatur Aktiv Bio Natura di Aldi per la “presenza di Bacillus cereus”. Come riporta ilfattoalimentare.it, l'avviso che notifica il ritiro specifica che è in corso la verifica della presenza di tossine. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 320 grammi e appartiene ai lotti numero 21170 con scadenza 14/01/2023, 21166 con scadenza 18/01/2023, 21079 con scadenza 15/04/2023 e 22292 con scadenza 14/09/2023. Dunque richiamato anche un lotto di caffè macinato a gusto classico: ilè Juanito. Lo stop è dovuto al superamento del limite di ocratossina A. Nel dettaglio, aggiunge sempre ...

