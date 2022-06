Pubblicità

ilGiornale.it

... opportunità limitate di rotazione delle unità, perdite molto, stress da combattimento. È ... A Lysytchansk ci sono segni di preparativi per idi strada: i soldati stanno scavando ...Intanto Sergiy Gaiday, il governatore del Lugansk, la regione dell'Ucraina orientale teatro dicon la Russia, ha detto che la situazione attuale è 'difficile, nella città di ... Pesanti combattimenti nel Donbass. Kiev: "Pronti al peggio" | La diretta della guerra (LaPresse)Il segretario della Nato lancia l'allarme: "La guerra in Ucraina potrebbe durare anni", dichiara Stoltenberg che suggerisce di ...Il presidente ucraino Zelensky tuona in un video su Telegram: "Non daremo via il sud a nessuno, riprenderemo tutto ciò che è nostro e il mare sarà ucraino e sicuro". "La guerra in Ucraina potrebbe du ...