"Perché cresce nei sondaggi": Mario Giordano umilia la sinistra e Meloni gode, definitivo (Di domenica 19 giugno 2022) La sinistra spara a zero contro Giorgia Meloni, tra insulte, accuse deliranti su finanziamenti russi e "bollini" di fascismo. Una vergogna che si è intensificata dopo le amministrative che hanno certificato la netta ascesa dei Fratelli d'Italia. E così, in difesa della Meloni, ecco scendere in campo Mario Giordano: "Sulla Meloni si è scatenato il linciaggio, soprattutto dopo il suo intervento alla convention di Vox a Marbella - premette il conduttore di Fuori dal Coro -. Intervento che invece a me è piaciuto tantissimo: ho trovato in quelle parole ideali e passioni vere, espresse con una forza e una chiarezza che il resto della politica italiana oggi sembra avere perso. Sarà per questo che continua a crescere nei sondaggi?", conclude ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Laspara a zero contro Giorgia, tra insulte, accuse deliranti su finanziamenti russi e "bollini" di fascismo. Una vergogna che si è intensificata dopo le amministrative che hanno certificato la netta ascesa dei Fratelli d'Italia. E così, in difesa della, ecco scendere in campo: "Sullasi è scatenato il linciaggio, soprattutto dopo il suo intervento alla convention di Vox a Marbella - premette il conduttore di Fuori dal Coro -. Intervento che invece a me è piaciuto tantissimo: ho trovato in quelle parole ideali e passioni vere, espresse con una forza e una chiarezza che il resto della politica italiana oggi sembra avere perso. Sarà per questo che continua are nei?", conclude ...

