Pellicola per alimenti: contiene plastica e ftalati. Solo 4 marche sono sicure! (Di domenica 19 giugno 2022) Chi non ha mai conservato i cibi con della Pellicola per alimenti? La conosciamo tutti, si tratta di un prodotto che torna assai comodo quando per esempio abbiamo bisogno di conservare degli alimenti nel congelatore. Ebbene, se abbiamo a cuore la nostra salute e quella dell’ambiente, non dovremmo più adoperarla. I motivi di una tale scelta sono svariati e in commercio ci sono valide alternative. Ora, non c’è bisogno di elencare tutti i vantaggi della Pellicola alimentare. Piuttosto dobbiamo porci una domanda: di quali materiali è fatta la Pellicola per gli alimenti? La maggior parte delle volte è fatta in PVC (polivinilcloruro di vinile), un materiale molto diffuso che come sappiamo permette grande flessibilità e capacità di aderire alla forma ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 19 giugno 2022) Chi non ha mai conservato i cibi con dellaper? La conosciamo tutti, si tratta di un prodotto che torna assai comodo quando per esempio abbiamo bisogno di conservare deglinel congelatore. Ebbene, se abbiamo a cuore la nostra salute e quella dell’ambiente, non dovremmo più adoperarla. I motivi di una tale sceltasvariati e in commercio civalide alternative. Ora, non c’è bisogno di elencare tutti i vantaggi dellaalimentare. Piuttosto dobbiamo porci una domanda: di quali materiali è fatta laper gli? La maggior parte delle volte è fatta in PVC (polivinilcloruro di vinile), un materiale molto diffuso che come sappiamo permette grande flessibilità e capacità di aderire alla forma ...

Pubblicità

MauroMorichetta : @fedevitaledev @iMatteo_Pau Non sono oracoli ma con il caro vita ed i sacrifici per portarli a casa è difficile man… - Az_or_Nick : RT @Tagota14: Per quelle volte Che trovo rifugio In un sogno Disoriento giorni Traducendoli In bianco e nero Come la pellicola di un film… - Az_or_Nick : RT @Tagota14: La stanza è un cinema buio Dove si proietta Una pellicola sgranata In bianco e nero Un’immagine sfuocata Di corpi svestiti Ne… - 83napolano : RT @CeotechI: - CeotechI : RT @CeotechI: -