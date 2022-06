Paura a Roma, folle inseguimento in Vaticano: albanese fugge all’alt, sfonda le transenne, impatta sulla volante (Di domenica 19 giugno 2022) Attimi di panico nel cuore di Roma, sulla soglia del Vaticano. Una Bmw non si ferma all’alt che i carabinieri hanno severamente intimato e riparte a tutta velocità abbattendo alcune transenne di sicurezza in uso ai militari su via Paolo VI. Alla guida c’è un uomo, un 39enne albanese, che solo in secondo momento i militari riusciranno a fermare poco distante, su Via Gregorio VII. E solo sparando alle gomme dell’auto di cui è alla guida… folle inseguimento in Vaticano: albanese alla guida di una Bmw braccato da carabinieri e polizia Una scena da film, che purtroppo, però, non è finzione. E bastato l’alt per eseguire un controllo di routine per far scattare la fuga matta e disperata dello straniero al ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 19 giugno 2022) Attimi di panico nel cuore disoglia del. Una Bmw non si fermache i carabinieri hanno severamente intimato e riparte a tutta velocità abbattendo alcunedi sicurezza in uso ai militari su via Paolo VI. Alla guida c’è un uomo, un 39enne, che solo in secondo momento i militari riusciranno a fermare poco distante, su Via Gregorio VII. E solo sparando alle gomme dell’auto di cui è alla guida…inalla guida di una Bmw braccato da carabinieri e polizia Una scena da film, che purtroppo, però, non è finzione. E bastato l’alt per eseguire un controllo di routine per far scattare la fuga matta e disperata dello straniero al ...

Pubblicità

resistenzasvran : Molesta e palpeggia una minorenne sul bus per mesi, paura a Ostia: arrestato nigeriano di 23 anni - infoitinterno : Roma, paura in Vaticano: non si ferma all'alt e sfonda le transenne: scatta l'allerta antiterrorismo. Fermato - rrtvln : Delirio e inseguimento con sparatoria di un albanese in zona #SanPietro - MisantropoDiss1 : Paura in Vaticano, non si ferma all'alt e sfonda le transenne: parte uno sparo. Fermato un uomo - Frankf1842 : RT @fanpage: L’inseguimento con sparatoria è avvenuto mentre la zona di San Pietro era piena di turisti e di fedeli giunti per l’Angelus. S… -