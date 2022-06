Pubblicità

FirenzePost : Parà muoiono durante un lancio a Reggio Emilia. Le vittime sono Gabriele Grossi di Viareggio e il torinese Fabrizio… -

Personaggie rinascono come la luce fa con l'ombra, come la tragedia si accosta al riso, la violenza alla delicatezza, la poesia alla brutalità, senza mai giudizi, ma con una profonda ...... sempre se nongià durante il trasporto. Come mai i veri metodi ecologici sono stati completamente saltati Forse per giungere tra poco a dire che le catture non funzionano e quindi bisognerà ...